Lecsaptak a rendőrök a 8-as főúton: körözött járművet szúrtak ki - videó

Körözött járművet állítottak meg az ajkai rendőrök a 8-as főút ajkarendeki szakaszán - derül ki a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett bejegyzésből.

Körözött járművet fogtak a rendőrök

Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség

Mint írják, a külföldi sofőrt és utasát a helyszínen igazoltatták, majd a Devecseri Rendőrőrsre előállították.

