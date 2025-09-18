Rendőri intézkedés
55 perce
Lecsaptak a rendőrök a 8-as főúton: körözött járművet szúrtak ki - videó
Résen voltak a rendőrök.
Körözött járművet állítottak meg az ajkai rendőrök a 8-as főút ajkarendeki szakaszán - derül ki a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett bejegyzésből.
Mint írják, a külföldi sofőrt és utasát a helyszínen igazoltatták, majd a Devecseri Rendőrőrsre előállították.
Körözött járművet fogtak a rendőrök
