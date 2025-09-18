szeptember 18., csütörtök

Rendőri intézkedés

Lecsaptak a rendőrök a 8-as főúton: körözött járművet szúrtak ki - videó

Résen voltak a rendőrök.

Körözött járművet állítottak meg az ajkai rendőrök a 8-as főút ajkarendeki szakaszán - derül ki a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett bejegyzésből. 

Körözött járművet fogtak a rendőrök
Körözött járművet fogtak a rendőrök
Forrás:  Veszprém vármegyei rendőrség

Mint írják, a külföldi sofőrt és utasát a helyszínen igazoltatták, majd a Devecseri Rendőrőrsre előállították. 

Körözött járművet fogtak a rendőrök

 

 

