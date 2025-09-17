Mécses okozhatta
3 órája
Különös tűzeset: fakereszt égett Kőszegnél
Mécsesektől gyulladhatott meg kedden este a Kőszeg közelében, a 87-es főút mellett álló fakereszt. A város önkormányzati tűzoltói vízsugárral eloltották a tüzet, majd kéziszerszámokkal megbontották a kereszt burkolatát, hogy átnedvesítsék a még izzó részeket. A tűzeset során nem sérült meg senki - közölte a katasztrófavédelem.
