Kutyatámadás

Mentőhelikopter érkezett: kislány arcát harapta meg többször egy kutya

A gyermeket háromszor harapta arcon egy kutya

Vasárnap délután történt kutyatámadás a tiroli Musau községben. A négyéves kislány arcát egy ausztrál juhászkutya harapta meg többször egy hütte teraszán - közölte a rendőrség alapján az ORF.

Vasárnap délután történt kutyatámadás

Úgy tudni a gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, de mentőhelikoptert riasztottak hozzá. A személyzet a gyermeket a helyszínen ellátta, majd a bajorországi Kempten klinikájára szállította. Úgy tudni az állat éppen evett, amikor a négyéves kislány felemelte az etetőtálat, ekkor támadta meg a kutya, ami egyébként pórázon volt a hütte közös teraszán.

A négylábú gazdája egy 37 éves cseh férfi, aki a balesetet szenvedett kislány édesanyjával és egy másik, kétéves gyermekkel együtt érkezett a hüttéhez egy túrát követően.

Kutyatámadás Szombathelyen

Vasárnap írtunk róla, a Szombathelyi Törvényszék előkészítő ülést tart életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 júniusában nem gondoskodott a lakóhelye udvarán tartott amerikai staffordshire terrier fajta jellegű kutyája kiszökésének megakadályozásáról. Amikor az eb nekiugrott az ingatlan kiskapujának, az kinyílt, és az állat kijutott az utcára, ahol megtámadott és többször megmart egy nőt.  A brutális kutyatámadás következtében életveszélyes, ténylegesen 90 nap gyógytartamú sérüléseket szenvedett el. 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
