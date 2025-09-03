Lapáttal vágott rá vitapartnere kezére a felbőszült vasi férfi

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Sárvári Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 januárjában szóváltást követően egy lapáttal kétszer megütötte a kezén a sértettet, aki ennek következtében 6 hét tényleges gyógytartamú súlyos sérülést szenvedett el.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.