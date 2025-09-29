Óriási leépítést tervez az egyik osztrák gyár

Tiltakozást szerveznek a dolgozók a gyár udvarán hétfőn, miután a Lenzing üzemében ma döntenek a több száz főt érintő leépítésről a dolgozói és felügyelőbizottsági ülésen. A tőzsdén jegyzett vállalat világszerte mintegy 7700 embert foglalkoztat, közülük kb. 3000-en dolgoznak a lenzingi központban. A médiában megjelent híreket, miszerint még az idén akár 200 állás megszűnhet, a cég szóvivője pénteken az APA hírügynökségnek „sem nem erősítette meg, sem nem cáfolta”. A leépítés főként az adminisztratív területeken dolgozókat érintheti - számolt be róla az ORF.

Leépítés: felügyelőbizottsági ülés és demonstráció

Forrás: ORF

A nem nyilvános üzemi gyűlés hétfőn reggel kb. 9:30-kor kezdődött a lenzingi telephelyen – közölte a GPA szakszervezet az APA megkeresésére. A gyűlés előtt demonstrációt tartottak, amelyre több száz dolgozót vártak.

Csoportos létszámleépítés Vasban:

A foglalkoztatók összesen 706 személyt érintő csoportos létszámleépítést is bejelentettek az országban, ebből 143 fő Vas vármegyéből érkezett.