Pimasz lopás: részeg utas lopott taxit Ausztriában

A fiatalember utasként szállt be az autóba Ausztriában, Leopoldstadtban. Útközben a szír férfi többször is megváltoztatta az úti célját, ami vitába torkollott a taxisofőrrel. Amikor a sofőr ki akarta engedni a 23 éves férfit a Türkenstraße-nál, hogy hívhassa a rendőrséget, a fiatalember hirtelen beszállt az autóba és elhajtott - számolt be a lopásról wien.orf.at.

Lopás történt Ausztriában.

A férfi agresszívan viselkedett a lopás után

Azonban nem jutott messzire, mivel a közeli Rossauer laktanyában rendőrőrs is található. A 23 éves férfit a Bécsi Állami Közlekedési Hivatal és a Wega Különleges Egység tisztjei állították meg. Látszólag ittas állapotban agresszívvá vált a tisztekkel szemben, és zavartan tett kijelentéseket. Ideiglenesen letartóztatták.

A hivatalos vizsgálat során kiderült, hogy a taxisofőr jogosítvány nélkül vezetett. A 33 éves bolgár férfit feljelentették.