Nehéz mentés

55 perce

Felborult a lószállító – csodával határos módon megmentették a lovat

Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalon, az egyik gépkocsin egy lószállító is volt. Nem ez volt az egyetlen olyan karambol, ahol lovasok szenvedtek balesetet. Sajnos az egyik helyen hosszan kellett küzdeni a ló életéért.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szombaton összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalon, Jakabháza térségében, a 186-os és 187-es kilométerszelvény között. Az egyik gépkocsin egy lószállító is volt. A műszaki mentét a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók végezték. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Lószállító balesetek

Meglepő módon, szintén szombaton Békés vármegyében is történt egy hasonló baleset, ahol felborult egy lószállító. A beol.hu arról írt, hogy összeütközött két autó és az egyik gépkocsi egy lószállítót vontatott, ami felborult, a helyszínen küzdöttek a ló életéért. A balesetet egy, a sötétben az egyik autó elé ugró őz okozta. A sofőr elrántotta a kormányt, a kocsi összeütközött a vele szemből érkező lószállítóval, utóbbi pedig felborult. Korábbi információk alapján a ló elpusztult, de legfrissebb értesülések szerint sikerült megmentenie az állatorvosnak. Egy ember könnyebben sérült a karambolban.

 

