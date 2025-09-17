Lövöldözés történt Bécsben, ketten meghaltak

A heute.at arról számolt be, hogy kedd este nagyszabású rendőrségi és mentőakcióra került sor Bécsben, a Leopoldstadtban található Vorgartenstraßén. Az útszakaszt lezárták, és egy sátrat állítottak fel a halottak és sérültek védelmére. A lövöldözés halálos áldozatainak híre gyorsan elterjedt a városban.

Lövöldözés történt kedden az osztrák fővárosban.

Szemtanúk szerint röviddel az eset előtt négy lövés dördült el. A "Heute" információi szerint családon belüli erőszak történhetett. Miután több szemtanú segélyhívón értesítette a rendőrséget egy szociális lakótelep egyik lakásában történt lövésekről, a rendőrök a kiérkezés után egy élettelen nőt találtak az épületben. A helyszínen az egyik rendőr lövést adott le egy menekülő férfira, de egyelőre nem tudni, hogy eltalálta-e vagy sem.

A feltételezett elkövető lőtt sebbel feküdt az autóban

Egy másik személy állítólag súlyosan megsérült a lakásban egy vagy több lövés következtében. Röviddel az eset után a Vorgartenstraßén is lövések dördültek el – a feltételezett elkövető, egy szerb állampolgár, állítólag egy autóval próbált elmenekülni. Röviddel ezután őt holtan találták egy lőtt sebbel az autóban egy fegyver mellett.

Továbbra sem erősítették meg, hogy a lakásban tartózkodó áldozat a feltételezett elkövető felesége, a súlyosan sérült nő pedig az elhunyt lánya volt. A törvényszéki nyomozók szerda éjjel kezdték meg munkájukat, de a bűncselekmény körülményei továbbra sem teljesen tisztázottak - írja a heute.at.