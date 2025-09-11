40 perce
Luxusautó előzött záróvonalnál a 82-esen, pechjére pont a motorosrendőrök előtt - videó
A 82-es főúton történt közlekedési helyzet, amelyen a luxusautó sofőrje záróvonalnál előzött, de pechjére pont a motoros rendőrök előtt tette mindezt.
Forrás: Police.hu
A Veszprém vármegyei rendőrök közösségi oldalán található bejegyzésben olvasható, hogy a 82-es számú főúton érték tetten a napokban a felvételen látható autóst, aki szabálytalanul, a záróvonalat átlépve előzött. Mint a bejegyzésből kiderül, pénzbírsággal és büntetőpontokkal sújtották a szabálysértő sofőrt.
A rendőrök kérik, hogy az úttestre felfestett záróvonal, valamint közlekedési tábla tiltó jelzése ellenére soha ne kezdj előzésbe! ... és kizárólag akkor kezdd meg a manővert, ha meggyőződtél róla, hogy azt biztonsággal be is tudod fejezni!
