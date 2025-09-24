Sokk a faluban - 20 éves fiatal megerőszakolhatta a 12 éves testvérét

Az egyik közösségi oldalon látott napvilágot, hogy Bőnyben egy 12 éves lányt megerőszakolhatta 20 éves bátyja. A kisalfold.hu úgy tudja, a sértett jelenleg a győri kórházban van, műteni is kellett, míg információik szerint a 20 éves testvér jelenleg előzetesben van.

Információk szerint a 20 éves fiatal megerőszakolhatta a testvérét

Forrás: Shutterstock

A portál megkeresésére a Győr-Moson-Sopron a vármegyei ügyészség azt közölte, hogy a nyomozás megnehezítésének veszélye miatt, és azért, hogy nehogy megszökjön, kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását, egyelőre egy hónapra. Hozzátették, hogy a fiatal férfi nem feladta magát, hanem a tett elkövetése után eltávozott a helyszínről, megpróbált elszökni. A nyomozás érdekeire való tekintettel további részleteket nem mondhattak.

Megerőszakolhatta a testvérét - A kisalfold.hu a helyszínen járt

Minden segítséget megadunk a családnak, számíthatnak

- mondta a portálnak a település polgármestere.

A további részletek, és a teljes írás IDE kattintva érhető el>>

Az üggyel párhuzamosan Vas vármegyében is bűncselekmény történt szerdán

Mint írtuk, szerdán délelőtt rendőrök helyszíneltek Kőszegen, a Rákóczi utcában. Úgy tudjuk, hogy egy ma reggel történt bűncselekmény miatt. A bűnügyi helyszínelők egy társasáz előtti részt le is zártak. Információink szerint egy embert megszúrtak az épületben.