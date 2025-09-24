szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előzetesben van

2 órája

Sokk a faluban - 20 éves fiatal megerőszakolhatta a 12 éves testvérét

Címkék#testvér#ügyészség#Bőnyben#rendőrség

Szörnyű eset történt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bőnyben. A kisalfold.hu információi szerint egy 20 éves férfi megerőszakolhatta 12 éves húgát.

Az egyik közösségi oldalon látott napvilágot, hogy Bőnyben egy 12 éves lányt megerőszakolhatta 20 éves bátyja. A kisalfold.hu úgy tudja, a sértett jelenleg a győri kórházban van, műteni is kellett, míg információik szerint a 20 éves testvér jelenleg előzetesben van. 

megerőszakolhatta
Információk szerint a 20 éves fiatal megerőszakolhatta a testvérét
Forrás:  Shutterstock

A portál megkeresésére a Győr-Moson-Sopron a vármegyei ügyészség azt közölte, hogy a nyomozás megnehezítésének veszélye miatt, és azért, hogy nehogy megszökjön, kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását, egyelőre egy hónapra. Hozzátették, hogy a fiatal férfi nem feladta magát, hanem a tett elkövetése után eltávozott a helyszínről, megpróbált elszökni. A nyomozás érdekeire való tekintettel további részleteket nem mondhattak.

Megerőszakolhatta a testvérét - A kisalfold.hu a helyszínen járt

Minden segítséget megadunk a családnak, számíthatnak 

- mondta a portálnak a település polgármestere.

A további részletek, és a teljes írás IDE kattintva érhető el>>

Az üggyel párhuzamosan Vas vármegyében is bűncselekmény történt szerdán

Mint írtuk, szerdán délelőtt rendőrök helyszíneltek Kőszegen, a Rákóczi utcában. Úgy tudjuk, hogy egy ma reggel történt bűncselekmény miatt. A bűnügyi helyszínelők egy társasáz előtti részt le is zártak. Információink szerint egy embert megszúrtak az épületben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu