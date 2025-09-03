Meghalt egy két hónapos kisbaba - őrizetbe vették az apját

Tragédia történ Budapesten, meghalt egy kisbaba. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. szeptember 2-án 16 óra 13 perckor érkezett bejelentés, miszerint egy VI. kerületi lakásban elhunyt egy csecsemő. A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani - számoltak be róla a rendőrség honlapján.

A jelenlegi adatok szerint 2025. szeptember 1-jén 12 óra 30 perckor egy VI. kerületi lakásban egy 44 éves, kínai állampolgárságú férfi leejtette a két hónapos lányát, aki - az apa elmondása szerint - életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat. A BRFK Életvédelmi Osztály gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A helyszínen a csecsemő apját elfogták, majd előállították. Gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartótatását.