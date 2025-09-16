szeptember 16., kedd

Baleset

1 órája

Kamionnal ütközött: meghalt a motoros

Címkék#baleset#ausztriai#alkoholszondás#Deutschlandsberg#motorkerékpár

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt hétfőn az ausztriai Deutschlandsberg járásbeli Soboth-on: Egy 41 éves motoros vesztette életét, amikor egy teherautóval ütközött a B69-es úton.

Vaol.hu

Hétfőn délután a 41 éves grazi férfi motorkerékpárjával a B69-es úton haladt Karintia felől Soboth felé, amikor a kereszteződésben egy közúti úttal ütközött - írja az ORF.

A gyorsan kiérkező segítség ellenére is meghalt a motoros

A teherautó sofőrje egy önkormányzati útról balra próbált kanyarodni a B69-es útra Karintia felé, amikor a teherautó harmadik tengelye közelében nekiütközött a motorkerékpárnak. A motoros súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, és a mentők, a mentőalakulatok és a sürgősségi orvos azonnali elsősegélynyújtása ellenére a helyszínen belehalt sérüléseibe. A teherautó sofőrjének alkoholszondás tesztje negatív lett, a baleset okának kiderítésére további vizsgálatok vannak folyamatban.

