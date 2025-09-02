Megyehídi családi ház udvarán csaptak fel a lángok

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett tegnap délután egy tizenöt négyzetméteres fa és szerszámok tárolására szolgáló tároló Megyehídon, egy, a Fő utcában lévő családi ház udvarában. A sárvári hivatásos és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói vízsugarakkal először megakadályozták, hogy a lángok a szomszéd betonfallal elválasztott kertjében lévő fatárolóra is átterjedjenek, majd eloltották a tüzet. A tároló megbontásához az egységek kéziszerszámokat használtak, az épületet az oltást követően a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták. A tűzeset során nem sérült meg senki - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.