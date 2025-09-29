szeptember 29., hétfő

Közlekedés

3 órája

A mentőhelikopter is későn érkezett - Halálos baleset történt Sárváron - fotók (frissítve)

Címkék#Sárvár#katasztrófavédelem#baleset#jármű

A tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik kocsiból. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Vaol.hu

A 112press.hu elsődleges információi szerint rosszul lett a volán mögött egy Peugeot személygépkocsi vezetője. A jármű belehajtott egy piros lámpánál álló Citroen furgonba. Az ütközés nem volt nagy erejű, de úgy tudjuk, hogy a személyautó vezetője már eszméletlen volt és később az újraélesztése sem vezetett sikerre. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a sofőrt már nem szállították el, ő a helyszínen elhunyt. A további részletek IDE kattintva érhetők el >>

A mentőhelikopter is későn érkezett a sárvári balesethez

Mentőhelikopter Sárváron - Előzmény

Halálos baleset Sárváron

Fotók: Wolf Ferenc

Ráfutásos balesetet szenvedett két gépkocsi Sárváron, a Fekete-híd utcában, a Deák Ferenc utca közelében. A város hivatásos tűzoltói egy embert kiemeltek az egyik járműből. Az egység áramtalanította a kocsikat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett - közölte katasztrófavédelem. 

mentőhelikopter
A tűzoltók mellett mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére
Forrás: VN-archív

 

 

