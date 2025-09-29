Közlekedés
A mentőhelikopter is későn érkezett - Halálos baleset történt Sárváron - fotók (frissítve)
A tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik kocsiból. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
A 112press.hu elsődleges információi szerint rosszul lett a volán mögött egy Peugeot személygépkocsi vezetője. A jármű belehajtott egy piros lámpánál álló Citroen furgonba. Az ütközés nem volt nagy erejű, de úgy tudjuk, hogy a személyautó vezetője már eszméletlen volt és később az újraélesztése sem vezetett sikerre. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a sofőrt már nem szállították el, ő a helyszínen elhunyt. A további részletek IDE kattintva érhetők el >>
Mentőhelikopter Sárváron - Előzmény
Halálos baleset SárváronFotók: Wolf Ferenc
