Baleset
1 órája
Mentőhelikopter a helyszínen! Motor és személykocsi ütközött
A 76-os és a 760-as főút kereszteződéséhez riasztották a tűzoltókat.
Motorkerékpár és személyautó hajtott egymásba Zalacsány közelében, a 76-os és a 760-as fúőt kereszteződésénél. A motoros egy két méter mély árokba zuhant. Az autóban ketten utaztak. A keszthelyi hivatásos tűzoltók segítettek a mentőszolgálat munkatársainak kivinni a motorost az árokból, illetve áramtalanítottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.
