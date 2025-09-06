Mentőhelikopter a helyszínen! Motor és személykocsi ütközött

Motorkerékpár és személyautó hajtott egymásba Zalacsány közelében, a 76-os és a 760-as fúőt kereszteződésénél. A motoros egy két méter mély árokba zuhant. Az autóban ketten utaztak. A keszthelyi hivatásos tűzoltók segítettek a mentőszolgálat munkatársainak kivinni a motorost az árokból, illetve áramtalanítottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.

A balesethez mentőhelikopter is érkezett

Forrás: VN-archív