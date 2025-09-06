szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Baleset

1 órája

Mentőhelikopter a helyszínen! Motor és személykocsi ütközött

Címkék#motoros#keszthelyi#katasztrófavédelem#baleset#személykocsi#Zalacsány

A 76-os és a 760-as főút kereszteződéséhez riasztották a tűzoltókat.

Vaol.hu

Motorkerékpár és személyautó hajtott egymásba Zalacsány közelében, a 76-os és a 760-as fúőt kereszteződésénél. A motoros egy két méter mély árokba zuhant. Az autóban ketten utaztak. A keszthelyi hivatásos tűzoltók segítettek a mentőszolgálat munkatársainak kivinni a motorost az árokból, illetve áramtalanítottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.  

mentőhelikopter
A balesethez mentőhelikopter is érkezett
Forrás: VN-archív

 

