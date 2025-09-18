Mentőhelikopter a helyszínen! Súlyosan megszúrtak egy nőt

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől a veol.hu megtudta, eddig még ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt a veszprémi SÉF iskola mellett található Hostelben. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Mentőhelikopter: súlyos támadás Veszprémben

Forrás: VN-archív

Megszúrtak egy nőt, mentőhelikopter jött érte

A portál úgy tudja, támadásban egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, mikor a mentőhelikopter kórházba szállították.

