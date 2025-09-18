szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos támadás

1 órája

Mentőhelikopter a helyszínen! Súlyosan megszúrtak egy nőt

Címkék#veszprém#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#személy

A veol.hu az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoport alapján arról írt, hogy támadás történt a SÉF iskola mellette Hostelben.

Vaol.hu

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől a veol.hu megtudta, eddig még ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt a veszprémi SÉF iskola mellett található Hostelben. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. 

mentőhelikopter
Mentőhelikopter: súlyos támadás Veszprémben
Forrás: VN-archív

Megszúrtak egy nőt, mentőhelikopter jött érte

A portál úgy tudja, támadásban egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, mikor a mentőhelikopter kórházba szállították.
Emberölési kísérlet Szombathelyen

2025. márciusában írtunk arról, hogy másodfokon is ítélet született a szeretők ügyében, akik két éve akarták meggyilkolni a nő férjét, egy ismert vasi szakorvost Szombathelyen. A Győri Ítélőtábla határozatában az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és megállapította, hogy az I. rendű vádlott az emberölés kísérletét különös kegyetlenséggel is elkövette. 

I. rendű vádlott fegyházbüntetését 13 év és hat hónap főbüntetésre, míg mindkét vádlott közügyektől eltiltása időtartamát 10- 10 évre súlyosította. Ezt meghaladóan az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu