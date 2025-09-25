szeptember 25., csütörtök

Rossz látási viszonyok

1 órája

Öt mentőhelikoptert kértek az ausztriai baleset helyszínére, de csak egy érkezett meg

Címkék#Ausztria#baleset#rendőrség#személyautó

Szerda délután frontálisan ütközött egy személyautó és egy lakóautó az ausztriai Pflach közelében (Reutte járás). Négy súlyosan megsérült embert szállítottak a közeli kórházakba, előzetesen öt mentőhelikopter kapott riasztást.

Vaol.hu

A frontális ütközés okát vizsgálják. Az autó sofőrje 67, utasa 65 éves. A lakóautó sofőrje 66, utasa pedig 61 éves - közölte az ORF. A rendőrség öt mentőhelikoptert kért, de csak egy állt rendelkezésre. 

mentőhelikopter
A rendőrség öt mentőhelikoptert kért, de csak egy állt rendelkezésre. 
Forrás: ORF

Mentőhelikopter - Rossz látási viszonyok

A köd és az ebből adódó rossz látási viszonyok miatt a további mentőhelikopterek nem tudtak felszállni. A négy súlyos sérült közül hármat mentőautóval szállítottak az ausztriai Reutte Járási Kórházba, illetve a füsseni klinikára. A súlyos sérültek német állampolgárok.

A helyszínen a Pflach és a Vils önkéntes tűzoltóságok összesen 33 fővel, a mentőhelikopter, a Reutte és Füssen mentőegységei tizenegy mentőssel és három sürgősségi orvossal, az útfenntartó osztály és három rendőrjárőr volt. A Fernpass utat közel két órára teljesen lezárták.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
