Öt mentőhelikoptert kértek az ausztriai baleset helyszínére, de csak egy érkezett meg

A frontális ütközés okát vizsgálják. Az autó sofőrje 67, utasa 65 éves. A lakóautó sofőrje 66, utasa pedig 61 éves - közölte az ORF. A rendőrség öt mentőhelikoptert kért, de csak egy állt rendelkezésre.

Mentőhelikopter - Rossz látási viszonyok

A köd és az ebből adódó rossz látási viszonyok miatt a további mentőhelikopterek nem tudtak felszállni. A négy súlyos sérült közül hármat mentőautóval szállítottak az ausztriai Reutte Járási Kórházba, illetve a füsseni klinikára. A súlyos sérültek német állampolgárok.

A helyszínen a Pflach és a Vils önkéntes tűzoltóságok összesen 33 fővel, a mentőhelikopter, a Reutte és Füssen mentőegységei tizenegy mentőssel és három sürgősségi orvossal, az útfenntartó osztály és három rendőrjárőr volt. A Fernpass utat közel két órára teljesen lezárták.