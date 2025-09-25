41 perce
Öt mentőhelikoptert kértek az ausztriai baleset helyszínére, de csak egy érkezett meg
Szerda délután frontálisan ütközött egy személyautó és egy lakóautó az ausztriai Pflach közelében (Reutte járás). Négy súlyosan megsérült embert szállítottak a közeli kórházakba, előzetesen öt mentőhelikopter kapott riasztást.
A frontális ütközés okát vizsgálják. Az autó sofőrje 67, utasa 65 éves. A lakóautó sofőrje 66, utasa pedig 61 éves - közölte az ORF. A rendőrség öt mentőhelikoptert kért, de csak egy állt rendelkezésre.
Mentőhelikopter - Rossz látási viszonyok
A köd és az ebből adódó rossz látási viszonyok miatt a további mentőhelikopterek nem tudtak felszállni. A négy súlyos sérült közül hármat mentőautóval szállítottak az ausztriai Reutte Járási Kórházba, illetve a füsseni klinikára. A súlyos sérültek német állampolgárok.
A helyszínen a Pflach és a Vils önkéntes tűzoltóságok összesen 33 fővel, a mentőhelikopter, a Reutte és Füssen mentőegységei tizenegy mentőssel és három sürgősségi orvossal, az útfenntartó osztály és három rendőrjárőr volt. A Fernpass utat közel két órára teljesen lezárták.