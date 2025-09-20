Mérges kígyókat találtak Ausztriában

Rendőrök nyitották fel azt a grazi lakást, amely egy nemrégiben elhunyt 83 éves férfi tulajdonában volt - adta hírül az ORF. Az osztrák portál szerint a rendőrök 27 hüllőt találtak a lakásban, ezek közül 17 mérges kígyó volt.

Mérges kígyókat találtak egy osztrák lakásban

Csütörtökön riasztották a rendőröket Seckauba, ahol életét vesztette otthonában egy 83 éves férfi. A helyszínen a hatóságok egy zöld mambát találtak egy terráriumban. Mivel ismert volt, hogy az elhunytnak volt egy grazi lakása is, felmerült a gyanú, hogy ott is tarthatott állatokat, ekkor vonultak ki felnyitni a bezárt ingatlant. A helyszínen a rendőrök, egy állatorvos, és egy veszélyes állatokra szakosodott szakértő is jelen volt. 27 kígyót találtak rossz körülmények között tartva, különböző ketrecekbe és dobozokba zsúfolva, saját ürülékükben tengődtek. A stájer rendőrség tájékoztatása szerint a hüllőket a szakértő vette át, majd elszállították őket.

