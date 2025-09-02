Megölték az eltűnt miskei kislányt, a gyerekgyilkost már körözik, bárhol lehet

Szinte még fel sem ocsúdott az ország a nagydorogi csecsemőgyilkosság után, újabb tragédia történt. Ezúttal egy miskei kislány tragédiája rázta meg az országot. Kísérteties a hasonlóan a két eset között: ahogy Nagydorogon, úgy most Bács-Kiskun vármegyében is először eltűntként kerestek egy kisgyermeket, de már csak a holttestét találták meg.

A miskei kislánynak először az eltűnését jelentették be, nagy erőkkel kezdték keresni, majd jött a szomorú hír

Fotó: Pozsgai Ákos / Forrás: Baon

Tolnában, mint ismert, augusztus 20-án a kéthetes Zalán eltűnését jelentették be először. Az ő élettelen kis testét végül az otthonához közel, egy kukoricásban találták meg pár órával később, majd jött a szörnyű gyanú: saját édesanyja vitte halálba a pici csecsemőt. A 25 éves nőt letartóztatták tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Most szepteber elsején Miskén egy 22 hónapos kislány életét vették el.

Őt gyanúsítják a miskei kislány megölésével

Mint arról mi is beszámoltunk, a rendőrség nagy erőkkel szállt ki a településre, polgárőrök, önkéntes keresőcsapatok és önkéntesek siettek a helyszínre, hogy megtalálják a Miskén eltűnt kislányt. Arról már a Baon írt, hogy drónokat, keresőkutyákat is bevetettek és az egész környéket igyekeztek átfésülni. Sajnos hiába. Néhány órával később érkezett a szörnyű bejelentés: megtalálták a kis Hanna Adrienn holttestét.

A Baon legfrissebb információi szerint a miskei kislány meggyilkolásával Jakab Dávidot gyanúsítják, körözést adtak ki ellene, egyes hírek szerint a férfi a kislány nevelőapja volt, az anya pedig dolgozni ment hétfő reggel, ezért hagyta rá Hanna Andriennt. A férfi fotója elérhető ITT.

A nagymama este 22 óra után pár perccel fájdamas posztban köszönt el unokájától:

Az angyalok vigyáznak rád drága pici lány