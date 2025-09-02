1 órája
Elfogták a kommandósok a miskei kislány megölésével gyanúsított férfit
Újabb tragédia rázta meg az országot.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, két hét alatt két kisgyermek lett emberölés áldozata. Kísértetiesen hasonló tragédia történt, mint az augusztusi nagydorogi csecsemőgyilkosság. Egy alig két éves kislányt gyászol most a falu. A miskei kislány gyilkosság áldozata lett.
Elfogták a miskei kislány megölésével gyanúsított férfit
Nagy erőkkel érkezett a rendőrség a Bács-Kiskun vármegyei Miskére szeptember elsején, ahol otthonából egy 22 hónapos kislány tűnt el. Polgárőrök, önkéntes keresőcsapatok és önkéntesek siettek a helyszínre, hogy megtalálják a Miskén eltűnt kislányt. Arról már társportálunk a Baon számolt be, hogy drónokat, keresőkutyákat is bevetettek. Néhány órával később érkezett a tragikus hír: megtalálták a kis Hanna Adrienn holttestét. A Bács-Kiskun vármegyei társportálunk információi szerint a miskei kislány meggyilkolásával J. Dávidot gyanúsítják, körözést is adtak ki ellene, egyes hírek szerint a férfi a kislány nevelőapja volt, az anya pedig dolgozni ment hétfő reggel, ezért hagyta rá Hanna Andriennt.
Közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrkapitányság kedden bejelentette: a férfit 2025. szeptember 2-án, 11 órakor elfogták a kommandósok Miskén. J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A Baon arról ír, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.
