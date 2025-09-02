2 órája
Tragédia: megszólalt a meggyilkolt miskei kislány dédnagymamája
Az egész országot megrázta a tragédia.
Szeptember 1-én járta be az országot a hír: otthonából veszett nyoma egy alig két éves kislánynak Bács-Kiskun vármegyében. Az eltűnt miskei kislányt nagy erőkkel keresték. A rendőrök mellett polgárőrök, civilek, különleges keresőcsapatok járták a település környékét az esti órákig. Eltűnésének napján, már sötétedés után találtak rá a kislányra, halálát idegenkezűség okozhatta - írtuk meg a baon.hu alapján.
Megszólalt a miskei kislány dédnagymamája
A gyanú hamar a nevelőapjára terelődött, aki ellen körözést adtak ki a rendőrök, a férfit végül kedden Miskén a kommandósok fogták el. J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.
A szörnyű tragédiával kapcsolatban a Borsonlinenak most megszólalt a kislány dédnagymamája.
Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok
– mondta elcsukló hangon a kislány gyászoló dédanyja, Katalin.
