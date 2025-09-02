szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Tragédia: megszólalt a meggyilkolt miskei kislány dédnagymamája

Címkék#miskei kislány#dédnagymamája#tragédia

Az egész országot megrázta a tragédia.

Vaol.hu
Tragédia: megszólalt a meggyilkolt miskei kislány dédnagymamája

Forrás: Borsonline

Szeptember 1-én járta be az országot a hír: otthonából veszett nyoma egy alig két éves kislánynak Bács-Kiskun vármegyében. Az eltűnt miskei kislányt nagy erőkkel keresték. A rendőrök mellett polgárőrök, civilek, különleges keresőcsapatok járták a település környékét az esti órákig. Eltűnésének napján, már sötétedés után találtak rá a kislányra, halálát idegenkezűség okozhatta - írtuk meg a baon.hu alapján.

miskei kislány
Elfogták a miskei kislány megölésével gyanúsított férfit.
Forrás: Facebook/Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Megszólalt a miskei kislány dédnagymamája

A gyanú hamar a nevelőapjára terelődött, aki ellen körözést adtak ki a rendőrök, a férfit végül kedden Miskén a kommandósok fogták el. J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A szörnyű tragédiával kapcsolatban a Borsonlinenak most megszólalt a kislány dédnagymamája.

Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok 

– mondta elcsukló hangon a kislány gyászoló dédanyja, Katalin.

A teljes interjú a Borsonline cikkében olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu