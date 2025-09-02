Tragédia: megszólalt a meggyilkolt miskei kislány dédnagymamája

Szeptember 1-én járta be az országot a hír: otthonából veszett nyoma egy alig két éves kislánynak Bács-Kiskun vármegyében. Az eltűnt miskei kislányt nagy erőkkel keresték. A rendőrök mellett polgárőrök, civilek, különleges keresőcsapatok járták a település környékét az esti órákig. Eltűnésének napján, már sötétedés után találtak rá a kislányra, halálát idegenkezűség okozhatta - írtuk meg a baon.hu alapján.

Elfogták a miskei kislány megölésével gyanúsított férfit.

Forrás: Facebook/Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Megszólalt a miskei kislány dédnagymamája

A gyanú hamar a nevelőapjára terelődött, aki ellen körözést adtak ki a rendőrök, a férfit végül kedden Miskén a kommandósok fogták el. J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A szörnyű tragédiával kapcsolatban a Borsonlinenak most megszólalt a kislány dédnagymamája.

Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok

– mondta elcsukló hangon a kislány gyászoló dédanyja, Katalin.

A teljes interjú a Borsonline cikkében olvasható.