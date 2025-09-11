Baleset
2 órája
Motoros került kórházba Szombathelyen - fotók
Fotó: Horváth Istvánné
Információink szerint egy robogós férfi esett el Szombathelyen, a Horváth Boldizsár körút és a Sugár út kereszteződésében lévő körforgalomnál, a motoros könnyebben megsérült, a mentők kórházba szállították.
Vas vármegyében sok a kisebb-nagyobb baleset csütörtökön, vezessenek óvatosan!
