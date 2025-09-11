szeptember 11., csütörtök

Baleset

1 órája

Motoros került kórházba Szombathelyen - fotók

Címkék#motoros#sérülés#baleset

Horváth Istvánné
Fotó: Horváth Istvánné

Információink szerint egy robogós férfi esett el Szombathelyen, a Horváth Boldizsár körút és a Sugár út kereszteződésében lévő körforgalomnál, a motoros könnyebben megsérült, a mentők kórházba szállították.

Fotó: Horváth Istvánné

Vas vármegyében sok a kisebb-nagyobb baleset csütörtökön, vezessenek óvatosan!

 

 

