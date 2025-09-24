szeptember 24., szerda

Gyanúsítottak

4 órája

Négy motor, rollerek és bicikli: kőszegi rendőr buktatta le a motortolvajt - fotó

Címkék#Szombathely#engedélye szolgálat#parancsnok

A fiatal már ismert volt már a kőszegi rendőr előtt, így amikor meglátta, hogy az egy motort tol – amire tudta, hogy vezetői engedélye sincs – szolgálatba helyezte magát és igazoltatta. Rendőrkézen a motortolvaj.

Szabadkai Imre r. főtörzszászlós neve már sokak előtt ismerős lehet, hiszen egy vasi életmentés is fűződik a nevéhez. A napokban a kőszegi szolgálatirányító parancsnok egy motortolvajt fogott el a szabadnapján Bükön. A fiatal már ismert volt már a kőszegi rendőr előtt, így amikor meglátta, hogy az egy motort tol – amire tudta, hogy vezetői engedélye sincs – szolgálatba helyezte magát és igazoltatta. A fiatal elmondta, hogy a motorkerékpárt egy társával együtt lopta el a napokban Szombathelyről - közölte a rendőrség

motortolvaj
Szabadnapos kőszegi rendőr fülelte le a motortolvajt
Forrás: police.hu

A beszerzett információk alapján azonban nem csak ezzel a lopással gyanúsítható, társával együtt összesen négy motor vittek el a vasi megyeszékhely különböző pontjairól. További kettőt is megpróbáltak, de az egyik helyszínen megzavarták őket, a másiknál pedig a riasztó szólalt meg, így hoppon maradtak. Számlájukra írható még az a lezárt kerékpár is, amelyet a vasútállomásról „toltak el”.

Motortolvaj: a társ sem tétlenkedett 

A társa sem tétlenkedett: a közös balhék mellett a nyáron két elektromos rollert is elvitt a szombathelyi vasútállomás kerékpártárolójából. Mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki a szombathelyi nyomozók. Többrendbeli lopás bűntett és lopás bűntett kísérlete miatt folyik az eljárás.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
