Tragédia: Négyéves kislány fulladt a tengerbe Olaszországban
Csak rövid időre tévesztették szem elől a kislányt a szülők. A tragédia az észak-olaszországi Gradoban történt.
Felfoghatatlan tragédia rázta meg az Olaszország északi részén lévő Grado népszerű üdülővárosát, ahol egy négyéves német kislány életét vesztette. A halálos kimenetelű baleset a családok körében népszerű "Villaggio Europa" kemping strandján történt.
Fürdőzők találtak rá a megfulladt kislányra Olaszországban
A sajtóinformációk szerint a kislányt strandolók vették észre élettelenül lebegni a tenger vizében, majd azonnal a partra vitték. A szülők csak egy rövid időre téveszthették szem elől gyermeküket a nyüzsgő tengerparton, ami végzetesnek bizonyult. Az újraélesztést azonnal megkezdték és a helyszínre mentőhelikopter is érkezett perceken belül, de a kislány életét már nem tudták megmenteni. Az újraélesztési kísérletek sajnos nem jártak sikerrel. A helyi rendőrség megkezdte a nyomozást a tragédia pontos körülményeinek feltárására.