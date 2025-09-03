Tragédia: Négyéves kislány fulladt a tengerbe Olaszországban

Felfoghatatlan tragédia rázta meg az Olaszország északi részén lévő Grado népszerű üdülővárosát, ahol egy négyéves német kislány életét vesztette. A halálos kimenetelű baleset a családok körében népszerű "Villaggio Europa" kemping strandján történt.

Tragédia Olaszországban

Fotó: Carsten Steger / Forrás: Wikipedia

Fürdőzők találtak rá a megfulladt kislányra Olaszországban

A sajtóinformációk szerint a kislányt strandolók vették észre élettelenül lebegni a tenger vizében, majd azonnal a partra vitték. A szülők csak egy rövid időre téveszthették szem elől gyermeküket a nyüzsgő tengerparton, ami végzetesnek bizonyult. Az újraélesztést azonnal megkezdték és a helyszínre mentőhelikopter is érkezett perceken belül, de a kislány életét már nem tudták megmenteni. Az újraélesztési kísérletek sajnos nem jártak sikerrel. A helyi rendőrség megkezdte a nyomozást a tragédia pontos körülményeinek feltárására.