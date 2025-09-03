szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Tragédia: Négyéves kislány fulladt a tengerbe Olaszországban

Címkék#Grado#baleset#Olaszország

Csak rövid időre tévesztették szem elől a kislányt a szülők. A tragédia az észak-olaszországi Gradoban történt.

Vaol.hu

Felfoghatatlan tragédia rázta meg az Olaszország északi részén lévő Grado népszerű üdülővárosát, ahol egy négyéves német kislány életét vesztette. A halálos kimenetelű baleset a családok körében népszerű "Villaggio Europa" kemping strandján történt.

Tragédia Olaszországban
Tragédia Olaszországban
Fotó: Carsten Steger / Forrás: Wikipedia

Fürdőzők találtak rá a megfulladt kislányra Olaszországban

A sajtóinformációk szerint a kislányt strandolók vették észre élettelenül lebegni a tenger vizében, majd azonnal a partra vitték. A szülők csak egy rövid időre téveszthették szem elől gyermeküket a nyüzsgő tengerparton, ami végzetesnek bizonyult. Az újraélesztést azonnal megkezdték és a helyszínre mentőhelikopter is érkezett perceken belül, de a kislány életét már nem tudták megmenteni. Az újraélesztési kísérletek sajnos nem jártak sikerrel. A helyi rendőrség megkezdte a nyomozást a tragédia pontos körülményeinek feltárására.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu