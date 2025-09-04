szeptember 4., csütörtök

Szörnyű

1 órája

Borzalom: véget akart vetni életének a fiatal magyar színésznő, jelenleg kómában fekszik

Megpróbált öngyilkos lenni lakásában a tehetséges magyar színésznő, Koós Boglárka.

Borzalom, ami történt: a Budaörsi Latinovits Színház egyik fiatal színésznője, Koós Boglárka öngyilkosságot kísérelt meg kedden – írja az Origo.

Borzalom: öngyilkossági kísérletet követett el a fiatal magyar színésznő, Koós Boglárka
Forrás: Budaörsi Latinovits Színház

Öngyilkossági kísérlet a lakásán

A portál úgy tudja, hogy Koós Boglárka felakasztotta magát az albérletében. Az Origo értesülései szerint a fiatal színésznő kómában van, állapota életveszélyes. Jelenleg az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét, gépek tartják életben.

A Budaörsi Latinovits Színház oldalán ez áll: 2018-ban nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban. 2024-ben szerződött a Budaörsi Latinovits Színház társulatához. Ezen kívül szerepelt a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

Az Origo teljes cikkét ITT olvashatja!

 

 

