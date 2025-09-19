Összeütközött két autó a 89-esen, Szombathelynél

Összeütközött két gépkocsi a 89-es főút 4-es és 5-ös kilométerszelvénye között, Szombathely térségében, a városi kihajtónál. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - tájékoztatott a Katasztrófaévdelem.