Baleset
1 órája
Összeütközött két autó a 89-esen, Szombathelynél
A tűzoltók mindkét járművet áramtalanították.
Forrás: MW/archív
Összeütközött két gépkocsi a 89-es főút 4-es és 5-ös kilométerszelvénye között, Szombathely térségében, a városi kihajtónál. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - tájékoztatott a Katasztrófaévdelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre