Durva rombolás: Autó csapódott egy osztrák szupermarketbe

A sofőr valószínűleg összekeverte a gáz- és a fékpedált – közölte az Alsó-Ausztriai Tartományi Rendőrség kedden a noe.ORF.at megkeresésére. A nő nem sérült meg a balesetben- számolt be az osztrák noe.orf.at portál.

Osztrák boltba tört be egy autó.

Forrás: noe.orf.at

Különös osztrák mentés

A Wiener Neudorf Önkéntes Tűzoltóság sajtóközleményben számolt be egy „szokatlan járműmentésről”, amelyről 17:10-kor értesítették őket. A mentőszolgálatok szerint egy elektromos jármű csapódott a szupermarket kirakatának nyitvatartási időben. A vásárlók és az alkalmazottak sértetlenek maradtak.

A tűzoltóság elszállította a sérült járművet a baleset helyszínéről. A mentőszolgálatok a Wiener Neudorf városi közműszolgáltató vállalat munkatársaival együttműködve ideiglenesen lezárták a járművet. A tűzoltóság három járművet és 13 munkatársukat vetett be az esethez.