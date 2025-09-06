Őzet gázolt a furgon - Karambol a 89-es főúton, Torony határában

Elgázolt egy őzet egy furgon a 89-es főút 8-as kilométerének közelében, majd ebbe a járműbe hátulról belerohant egy másik autó. A két járműben összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak - közölte a katasztrófavédelem.

