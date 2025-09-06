Baleset
1 órája
Őzet gázolt a furgon - Karambol a 89-es főúton, Torony határában
A 8-as kilométer közelében két autó ütközött össze.
Elgázolt egy őzet egy furgon a 89-es főút 8-as kilométerének közelében, majd ebbe a járműbe hátulról belerohant egy másik autó. A két járműben összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak - közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre