Baleset

Őzet gázolt a furgon - Karambol a 89-es főúton, Torony határában

A 8-as kilométer közelében két autó ütközött össze.

Elgázolt egy őzet egy furgon a 89-es főút 8-as kilométerének közelében, majd ebbe a járműbe hátulról belerohant egy másik autó. A két járműben összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak - közölte a katasztrófavédelem. 

Elgázolt egy őzet egy furgon a 89-es főút 8-as kilométerének közelében

 

