Súlyosan bántalmazták a színészt

1 órája

Így érkezett meg a bíróságra a Paragvári utcai rablás egyik elkövetője - videó

Akár nyolc évre is börtönbe kerülhet.

Forrás: Tények

Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, csütörtökön délután Szombathelyen a Paragvári utcában lévő élelmiszerüzletben tetten értek az eladók két férfit, akik fizetés nélkül akartak néhány termékkel távozni az üzletből. A lopás miatt lefülelt két férfi elé állt az üzletvezető nő, és kérte őket, hogy adják vissza az ellopott termékeket. A két férfi ennek nem tett eleget, hanem az üzletvezetőt fellökve kiment a boltból. A történteket látta egy az üzletben lévő vásárló, és a fellökött nő segítségére sietett. A két tolvaj ettől teljesen "elvesztette a fejét" és ütni-verni kezdték a férfit. Ezt még akkor sem hagyták abba, amikor a férfi már képtelen volt védekezni. A súlyosan sérült és erősen vérző, félig eszméletlen férfit az üzlet előtti járdán hagyták a földön, majd távoztak. Mint kiderült, a Paragvári utcai rablásnál hősként viselkedő vásárló a Weöres Sándor Színház színésze, Horváth Ákos volt.

Fotó: Horváth Balázs / Forrás: VN/archív

A rendőrség másnap közölte: a rendőrök elfogták a két férfit, és előállították őket a kapitányságra. A 38 évest garázdaság vétség, míg a 35 éves elkövetőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 35 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Sebes volt az arca és lila monoklija is volt a rablónak, amikor megbilincselt kézzel kiszállt a rendőrautóból a szombathelyi bíróságnál a napokban - derült ki a Tények riportjából. Ha a férfit elítélik, akár 8 évre is rácsok mögé kerülhet.

 

