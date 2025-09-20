szeptember 20., szombat

Döbbenet

Belvárosi butikban csapott le a pisifantom: a próbafülkében könnyített magán

Döbbenetes történet játszódott le a napokban az egyik ruhaüzletben.

A próbafülkében könnyített magán a békéscsabai pisifantom a belváros egyik ruhaüzletében - derült ki a beol.hu cikkéből. Mint kiderült, a szagokból vált egyértelművé, hogy mit művelt az egyik vásárló.

Lecsapott a békéscsabai pisifantom

A Zamyra közösségi oldalán üzent a pisifantomnak, miután felfedezték a próbafülke szőnyegén hagyott meglepetést.

Kedves Fantom, ez a poszt neked szól! Ha esetleg máskor is nálunk szólít a természet, nyugodtan szólj, mert kultúrált, igényes mosdónk van az üzletben, amibe nagyon szívesen beengedünk, ami reméljük, számodra is sokkal vonzóbb lesz, mint a próbafülke szőnyegére pisilni! 

– írták az üzlet közösségi oldalán.

Szombathelyet sem kímélték a fantomok

Pár napja adtunk hírt róla, Szombathelyen is lecsapott a fosófantom. Egy kocsit gyalázott meg, akinek a tulajdonosa számolt be az esetről, mire parkoló autójához visszatért a tulajdonos, azt már meggyalázott állapotban találta: nem elég, hogy a kerekeit kiszúrták és leengedték, de a kilincseket és a fényszórókat fekáliával kenték össze.

 

