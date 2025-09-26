szeptember 26., péntek

Brutális támadás

1 órája

Megszólalt a rendőrség a szombathelyi boltnál történt brutális rablással kapcsolatban

Címkék#szombathely#rablás#paragvári utca

Egy, az eladók védelmére siető férfit bántalmazott egy tolvaj Szombathelyen, rablás bűntette miatt indult ellene eljárás.

Ahogy arról tegnap a helyszínről beszámoltunk, rablás történt csütörtökön délután Szombathelyen, a Paragvári utcában található élelmiszerboltban. Miután a boltvezető lefülelte a tetteseket teljesen elfajultak a dolgok, az egyik vásárló próbálta feltartóztatni őket, akit az egyik rabló brutálisan megvert, súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba. Az üggyel kapcsolatban a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megszólalt. 

Fotó: Horváth Balázs / Forrás: vaol.hu

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye a rablással kapcsolatban:

Szeptember 25-én 14 óra körül érkezett bejelentés a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy a városban verekedés zajlik egy bolt előtt.

Két helyi férfi ment be délután a Paragvári utcai kisboltba, ahonnan dezodorokat és szeszes italt akartak elemelni. Észrevette mindezt a bolt alkalmazottja, és szólt a munkatársának is. Felszólították a két férfit, hogy rakják vissza a termékeket, egyikük ennek eleget is tett, majd távozott. A másik azonban nem adta át az eltett dezodorokat. A két nő felszólította, hogy ebben az esetben rendőrt hívnak, mire a férfi mindkettőjüket meglökte. Ezután ütlegelni kezdte a bejárati ajtót, amikor egy vásárló a két eladó védelmére kelt. Az elkövető többször bántalmazta az üzletben és az utcán is a nőket védeni próbáló férfit, aki ennek során megsérült.

Ezután egy, az utcán, a rablóval egy társaságban tartózkodó 38 éves férfi belerúgott a már földön ülő, erősen vérző sértettbe.

A rendőrök elfogták a két férfit, és előállították őket a kapitányságra. A 38 évest garázdaság vétség, míg a 35 éves elkövetőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 35 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

 

 

