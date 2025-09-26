Kiderült, ismert színész a szombathelyi boltban történt brutális rablás áldozata

Ahogy arról tegnap a helyszínről beszámoltunk, rablás történt csütörtökön délután Szombathelyen, a Paragvári utcában található élelmiszerboltban. Miután a boltvezető lefülelte a tetteseket teljesen elfajultak a dolgok, az egyik vásárló próbálta feltartóztatni őket, akit az egyik rabló brutálisan megvert, súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba. Az ügy részleteivel kapcsolatban pénteken délelőtt adott ki közleményt a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság, de abban konkrét személyek nem lettek megnevezve.

Ismert színész volt a szombathelyi rablás áldozata

Fotó: Horváth Balázs / Forrás: vaol.hu

A rendőrség közleménye után nem sokkal megjelent egy bejegyzés a Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalán, amelyben részletezik, hogy a rablás következtében súlyosnak tűnő sérüléseket szenvedő vásárló a szombathelyi színház ismert színésze, Horváth Ákos. Ő volt az, aki meg akarta akadályozni a rablókat, és brutálisan bántalmazták. A WSSZ bejegyzésében jó hírekkel is szolgált a színművész állapotával kapcsolatban, ugyanis mint írják, Horváth Ákost kiengedték a kórházból.