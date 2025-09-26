szeptember 26., péntek

Kiderült, ismert színész a szombathelyi boltban történt brutális rablás áldozata

A Weöres Sándor Színház színművésze volt a hős vásárló, aki megpróbálta megállítani a rablókat, de durván bántalmazták.

Ahogy arról tegnap a helyszínről beszámoltunk, rablás történt csütörtökön délután Szombathelyen, a Paragvári utcában található élelmiszerboltban. Miután a boltvezető lefülelte a tetteseket teljesen elfajultak a dolgok, az egyik vásárló próbálta feltartóztatni őket, akit az egyik rabló brutálisan megvert, súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba. Az ügy részleteivel kapcsolatban pénteken délelőtt adott ki közleményt a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság, de abban konkrét személyek nem lettek megnevezve. 

Ismert színész volt a szombathelyi rablás áldozata
Ismert színész volt a szombathelyi rablás áldozata
Fotó: Horváth Balázs / Forrás: vaol.hu

Rablás Szombathelyen: ismert színész az áldozat

A rendőrség közleménye után nem sokkal megjelent egy bejegyzés a Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalán, amelyben részletezik, hogy a rablás következtében súlyosnak tűnő sérüléseket szenvedő vásárló a szombathelyi színház ismert színésze, Horváth Ákos. Ő volt az, aki meg akarta akadályozni a rablókat, és brutálisan bántalmazták. A WSSZ bejegyzésében jó hírekkel is szolgált a színművész állapotával kapcsolatban, ugyanis mint írják, Horváth Ákost kiengedték a kórházból. 

- Szombathelyen szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatunk tagja, Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére. A támadók ekkor súlyosan bántalmazták: többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték. Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli. Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben.  Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül - olvasható a Weöres Sándor Színház bejegyzésében. 

Horváth Ákos néhány hete, augusztus elején volt podcastünk vendége:

 

 

