szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szurkálás

1 órája

Válaszolt a rendőrség a tegnapi kőszegi szurkálással kapcsolatban

Címkék#bűncselekmény#Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Rendőrség#Kőszeg

A rendőrök lezárták a területet. Bűnügyi helyszínelők rögzítettek nyomokat.

Vaol.hu

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Kőszegen a Rákóczi utca egyik társasháza előtt jelentek meg a rendőrök, ahol később egy területet szalaggal le is zártak, majd a kiérkező bűnügyi helyszínelők nyomokat rögzítettek. Úgy tudjuk, hogy korábban innét egy férfit szúrt sérülésekkel szállítottak kórházba. Későbbi információk szerint a szurkálás szerelemféltés miatt történt. Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget. 

Bűncselekmény Kőszegen
Bűncselekmény Kőszegen

Seffer Lilla r. őrnagy a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a következőt válaszolta:

Az eset körülményeit a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Jelenleg a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módomban adni.

Tehát tényleg bűncselekmény történt, és bár arra is rákérdeztünk, hogy az elkövetőt sikerült-e elfogni és hogy mik voltak az eset körülményei, erre nem kaptunk választ.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu