Válaszolt a rendőrség a tegnapi kőszegi szurkálással kapcsolatban

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Kőszegen a Rákóczi utca egyik társasháza előtt jelentek meg a rendőrök, ahol később egy területet szalaggal le is zártak, majd a kiérkező bűnügyi helyszínelők nyomokat rögzítettek. Úgy tudjuk, hogy korábban innét egy férfit szúrt sérülésekkel szállítottak kórházba. Későbbi információk szerint a szurkálás szerelemféltés miatt történt. Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget.

Bűncselekmény Kőszegen

Seffer Lilla r. őrnagy a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a következőt válaszolta:

Az eset körülményeit a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Jelenleg a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módomban adni.

Tehát tényleg bűncselekmény történt, és bár arra is rákérdeztünk, hogy az elkövetőt sikerült-e elfogni és hogy mik voltak az eset körülményei, erre nem kaptunk választ.