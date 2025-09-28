Repülőgép-szerencsétlenségben meghalt Taylor Swift és Bon Jovi dalszerzője

A repülőgép-szerencsétlenség csütörtök délután történt, amikor a zenész Brett James tulajdonában lévő, Cirrus SR22T típusú kisrepülőgép Franklin közelében, eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant. A gép Nashville-ből szállt fel. A szövetségi légügyi hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek kivizsgálását.

Repülőgép-szerencsétlenség: Egy Cirrus SR22T zuhant le

Fotó: Robert Myers / Forrás: Wikipedia

Repülőgép-szerencsétlenség: Meghalt Brett James és családja is

Brett James a nashville-i zenei élet egyik megkerülhetetlen alakja volt, aki dalszerzőként olyan szupersztároknak írt slágereket, mint Taylor Swift, Bon Jovi, Keith Urban vagy Kenny Chesney. Nevéhez fűződik Carrie Underwood egyik legismertebb dala, a „Jesus, Take the Wheel”, amelyért 2007-ben Grammy-díjjal tüntették ki. Tehetségét a szakma is elismerte, 2020-ban beiktatták a Nashville-i Dalszerzők Hírességeinek Csarnokába.

A hír megrázta a zeneipart. Carrie Underwood az Instagramon egy szívszorító bejegyzésben búcsúzott barátjától és alkotótársától. „Vannak dolgok, amik egyszerűen felfoghatatlanok. Brett James elvesztése a családja és a zenei közösségünk számára szavakkal leírhatatlanul nagy fájdalom” – írta az énekesnő.

A Country Zenei Szövetség (CMA) is megemlékezett egykori igazgatótanácsi tagjáról: „Tehetsége, nagylelkűsége és kedvessége számtalan életet érintett meg. Gondolataink a családjával vannak és mindazokkal, akiknek megadatott, hogy ismerhették őt.”