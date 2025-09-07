Centiken múlt a tragédia: Részegen száguldott a házfalnak egy Jaguáros, majdnem elsodort két embert is

Egy 64 éves, súlyosan ittas sofőr elvesztette uralmát Jaguarja felett szombat este Ausztriában, Hörbranzban, és egy családi ház sarkának ütközött. A féktelen száguldás közben az autó több sövényt és közlekedési táblát is letarolt, a zebrán áthaladó gyalogosoknak pedig az utolsó pillanatban kellett elugraniuk a közeledő jármű elől - írja az ORF. A balesetet okozó sofőr részeg volt.

Forrás: ORF

Részegen a házfalnak

A baleset este 7 óra előtt történt, amikor a Lochau felől érkező 64 éves férfi az Allgäustraße egyik balkanyarulatában kisodródott az útról. A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr a kanyarban elvesztette az irányítást a jármű felett, áthajtott több kerten és sövényen, kidöntött egy közlekedési táblát és több jelzőoszlopot is, mielőtt egy családi ház sarkában landolt volna.

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy az autó csak a becsapódás után mintegy 50 méterrel tudott megállni. A sofőr csodával határos módon sérülések nélkül úszta meg a balesetet. A helyszínre érkező rendőrök alkoholszondás vizsgálatot végeztek, amely kimutatta, hogy a férfi "jelentős mértékben" ittas volt.

A nyomozás során kiderült, hogy a sofőr pillanatokkal a baleset előtt két gyalogost is komolyan veszélyeztetett. Egy kijelölt gyalogátkelőhelyen éppen két személy kelt át, akiknek el kellett ugrani a feléjük száguldó Jaguar elől, hogy elkerüljék a balesetet.