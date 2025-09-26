szeptember 26., péntek

ROADPOL

43 perce

Nagyszabású rendőri ellenőrzés Vasban: rengeteg sofőrt kaptak rajta szabályszegésen

Címkék#Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság#roadpol akció#rendőrség#ellenőrzés

Vaol.hu

A Vas vármegyei rendőrség hivatalos közösségi oldalán tette közzé a ROADPOL akció Vas megyei eredményeit.

Mint írják, Szeptember 16–22. között országos ellenőrzést tartott a Rendőrség a közlekedésbiztonság érdekében. Az akció során Vas vármegyében 823 járművet ellenőriztek. 

A Rendőrség munkatársainak több esetben is intézkedni kellett:

  • 89 járművezető menet közben kézben tartott mobiltelefont használt,
  • 1 sofőr más figyelemelterelő tevékenységet végzett,
  • 210 esetben pedig elmulasztották a biztonsági öv használatát.

Az akció célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése. Egy hívás, egy üzenet vagy a biztonsági öv mellőzése az életünkbe kerülhet! És nem szabad elfelejteni, hogy a biztonsági öv használata a gépkocsi hátsó ülésén is kötelező!!!

 

