Nagyszabású rendőri ellenőrzés Vasban: rengeteg sofőrt kaptak rajta szabályszegésen
A Vas vármegyei rendőrség hivatalos közösségi oldalán tette közzé a ROADPOL akció Vas megyei eredményeit.
Mint írják, Szeptember 16–22. között országos ellenőrzést tartott a Rendőrség a közlekedésbiztonság érdekében. Az akció során Vas vármegyében 823 járművet ellenőriztek.
A Rendőrség munkatársainak több esetben is intézkedni kellett:
- 89 járművezető menet közben kézben tartott mobiltelefont használt,
- 1 sofőr más figyelemelterelő tevékenységet végzett,
- 210 esetben pedig elmulasztották a biztonsági öv használatát.
Az akció célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése. Egy hívás, egy üzenet vagy a biztonsági öv mellőzése az életünkbe kerülhet! És nem szabad elfelejteni, hogy a biztonsági öv használata a gépkocsi hátsó ülésén is kötelező!!!
