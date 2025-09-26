Nagyszabású rendőri ellenőrzés Vasban: rengeteg sofőrt kaptak rajta szabályszegésen

A Vas vármegyei rendőrség hivatalos közösségi oldalán tette közzé a ROADPOL akció Vas megyei eredményeit.

Mint írják, Szeptember 16–22. között országos ellenőrzést tartott a Rendőrség a közlekedésbiztonság érdekében. Az akció során Vas vármegyében 823 járművet ellenőriztek.

A Rendőrség munkatársainak több esetben is intézkedni kellett:

89 járművezető menet közben kézben tartott mobiltelefont használt,

1 sofőr más figyelemelterelő tevékenységet végzett,

210 esetben pedig elmulasztották a biztonsági öv használatát.

Az akció célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése. Egy hívás, egy üzenet vagy a biztonsági öv mellőzése az életünkbe kerülhet! És nem szabad elfelejteni, hogy a biztonsági öv használata a gépkocsi hátsó ülésén is kötelező!!!