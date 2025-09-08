szeptember 8., hétfő

Robbanás

1 órája

Nagy mennyiségű seregélyriasztó töltény miatt robbanhatott fel egy autó

Címkék#riasztó#Ausztria#robbanás

Robbanás történt egy autóban szombaton Mörbisch am See-ben (Eisenstadt-Umgebung járás). A robbanást valószínűleg seregélyek elriasztására használt töltények vagy pisztolyok okozták.

Vaol.hu

Robbanás: Egy nő szombat reggel értesítette a mentőket a Mörbisch környékén, mert sűrű füstöt vett észre egy az út szélén parkoló autóból. Az elsődleges rendőrségi vizsgálatok kimutatták, hogy a 70 éves, Eisenstadt-Umgebung kerületből származó sofőr körülbelül 150 darab seregélyriasztó töltényt, valamint két, erre a célra alkalmas pisztolyt vitt az utasoldali lábtérben - számolt be a burgerland.orf.at.

Robbanás
Robbanás történt Ausztriában.
Forrás: MW

Robbanás Ausztriában

Ismeretlen okból robbanás történt ezen a helyszínen. A nyomáshullám összetörte a hátsó és az első szélvédőt. A nyomáshullám nagy része a vezető nyitott ablakán keresztül távozott. A pisztolyokat törvényszéki vizsgálatnak vetik alá a robbanás lehetséges okának megállapítása érdekében. A sofőr a robbanásban égési sérüléseket szenvedett. A rendőrségi közlemény szerint az eisenstadti kórházból a bécsi általános kórházba szállították további kezelésre.

