Nagy mennyiségű seregélyriasztó töltény miatt robbanhatott fel egy autó

Robbanás: Egy nő szombat reggel értesítette a mentőket a Mörbisch környékén, mert sűrű füstöt vett észre egy az út szélén parkoló autóból. Az elsődleges rendőrségi vizsgálatok kimutatták, hogy a 70 éves, Eisenstadt-Umgebung kerületből származó sofőr körülbelül 150 darab seregélyriasztó töltényt, valamint két, erre a célra alkalmas pisztolyt vitt az utasoldali lábtérben - számolt be a burgerland.orf.at.

Robbanás történt Ausztriában.

Forrás: MW

Ismeretlen okból robbanás történt ezen a helyszínen. A nyomáshullám összetörte a hátsó és az első szélvédőt. A nyomáshullám nagy része a vezető nyitott ablakán keresztül távozott. A pisztolyokat törvényszéki vizsgálatnak vetik alá a robbanás lehetséges okának megállapítása érdekében. A sofőr a robbanásban égési sérüléseket szenvedett. A rendőrségi közlemény szerint az eisenstadti kórházból a bécsi általános kórházba szállították további kezelésre.