szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

3 órája

Halálos baleset történt: a helyszínen életét vesztette a rolleres

Címkék#tragédia#baleset#roller#elektromos

Szörnyű tragédiával indult a nap Győrben, hajnalban elgázoltak egy rollerest. A rollerbalesetben egy 30 éves férfi vesztette életét.

Vaol.hu

A rendőrség a kisalfold.hu érdeklődésére arról tájékoztatta a portált, hogy szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy Győrben a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi személygépkocsijával. Haladása során - eddig tisztázatlan körülmények között -  frontálisan ütközött egy ellenkező irányban közlekedő, győri lakos által vezetett elektromos rollerrel. A baleset során a rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Mint kiderült, a győri rolleres, egy 30 év körüli férfi volt, akit a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de nem sikerült. 

Halálos rollerbaleset történt Győrben (Kiemelt képünk illusztráció)
Halálos rollerbaleset történt Győrben (Kiemelt képünk illusztráció)
Fotó: Shutterstock

A kisalfold.hu teljes cikkét ITT olvashatja!

Rollerbalesetek: megdöbbentő számok az utóbbi időben

A Bethesda Gyermekkórház friss adatai sokkoló képet festenek az elektromos rollerezés veszélyeiről. Az elmúlt hónapokban rengeteg gyermek került kórházba rollerbalesetek miatt. A számok önmagukért beszélnek: a Bethesda Gyermekkórházban hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos roller használata közben elszenvedett sérülések miatt. Egy-egy ügyelet alatt akár öt-hat fiatal is érkezett komoly sérülésekkel, amelyeket rollerbalesetben szerzett. Az esetek közel ötöde fejsérülés, 11 gyermek állapota pedig súlyos vagy életveszélyes volt. És ez csak egyetlen kórház statisztikája, amely kizárólag a kórházi ellátásra szoruló gyermekeket tartalmazza.

Vasban is volt rollerbaleset bőven mostanában

A probléma nemcsak országos szinten, hanem Vas megyében is egyre inkább jelen van. Márciusban számoltunk be egy súlyos rollerbalesetről, ami Szombathelyen történt. Egy Opel személyautó érkezett a Szűrcsapó utcában lévő bevásárlóközpont melletti részről a Szűrcsapó utcára. Az autó vezetője ott, ahol az út becsatlakozik a Szűrcsapó utcába, meg akart fordulni, ezért meg is állt és körülnézett. A sofőr viszont nem vette észre az autó mögül, az út bal oldalán érkező rollerest aki el akart menni az autó mellett, így elé fordult. A két jármű a felezővonal körül ütközött, a rolleres elesett és megsérült, őt a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A 17 éves rolleres semmiféle védőfelszerelést, sem sisakot nem viselt. 

Augusztus végén egy kátyú miatt történt baleset Szombathelyen. Mint írtuk, egy fiatal rolleres haladt egy Kukirin G2 rollerrel Szombathelyen, a Rumi úton a belváros irányába, amikor a 86-os út várost elkerülő szakaszának közelében a roller egy mély kátyúba hajtott. A roller első kerekénél a villa illesztése a nagy ütéstől kettétört és kitört a helyéből, emiatt a rolleres elesett. Szerencsére a fiatal fiú jó minőségű bukósisakot viselt, így csak a könnyebben sérült meg, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

Szintén szeptember elején írtunk arról, hogy egy csapat rolleres száguldott végig Szombathely Fő terén. Az esetről videófelvétel is készült, amit aztán a Szombathelyen láttam elnevezésű Facebook-csoportban meg is osztottak. A videó leírásában hangsúlyozzák: felesleges vitát nyitni, jelenlegi szabályozás szerint TILOS, amit itt látunk. Ennek kapcsán vitát nem is igen nyitottak a hozzászólók, leginkább a városvezetést és a rendőrséget tették felelőssé a látottakért, és persze a rollereseket sem kímélték. 

Durva rollerbalesetet rögzített az egyik kamera

Métereket repült egy rolleres, miután egy autó elütötte a gyalogátkelőn Nyíregyházán. A felvételén látszik, hogy a fák közül nagy sebességgel ment egy rolleres, majd fékezés nélkül gurult át a gyalogos-átkelőhelyen, amikor egy autós elütötte. A videón jól kivehető, hogy a rolleres nem nézett körbe, hirtelen került az autó elé, a sofőr pedig már nem tudott megállni és elütötte.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu