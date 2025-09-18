20 perce
Halálos baleset történt: a helyszínen életét vesztette a rolleres
Szörnyű tragédiával indult a nap Győrben, hajnalban elgázoltak egy rollerest. A rollerbalesetben egy 30 éves férfi vesztette életét.
A rendőrség a kisalfold.hu érdeklődésére arról tájékoztatta a portált, hogy szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy Győrben a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi személygépkocsijával. Haladása során - eddig tisztázatlan körülmények között - frontálisan ütközött egy ellenkező irányban közlekedő, győri lakos által vezetett elektromos rollerrel. A baleset során a rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Mint kiderült, a győri rolleres, egy 30 év körüli férfi volt, akit a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de nem sikerült.
Rollerbalesetek: megdöbbentő számok az utóbbi időben
A Bethesda Gyermekkórház friss adatai sokkoló képet festenek az elektromos rollerezés veszélyeiről. Az elmúlt hónapokban rengeteg gyermek került kórházba rollerbalesetek miatt. A számok önmagukért beszélnek: a Bethesda Gyermekkórházban hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos roller használata közben elszenvedett sérülések miatt. Egy-egy ügyelet alatt akár öt-hat fiatal is érkezett komoly sérülésekkel, amelyeket rollerbalesetben szerzett. Az esetek közel ötöde fejsérülés, 11 gyermek állapota pedig súlyos vagy életveszélyes volt. És ez csak egyetlen kórház statisztikája, amely kizárólag a kórházi ellátásra szoruló gyermekeket tartalmazza.
Riasztó számok: 202 gyermeket láttak el rolleres baleset miatt
Vasban is volt rollerbaleset bőven mostanában
A probléma nemcsak országos szinten, hanem Vas megyében is egyre inkább jelen van. Márciusban számoltunk be egy súlyos rollerbalesetről, ami Szombathelyen történt. Egy Opel személyautó érkezett a Szűrcsapó utcában lévő bevásárlóközpont melletti részről a Szűrcsapó utcára. Az autó vezetője ott, ahol az út becsatlakozik a Szűrcsapó utcába, meg akart fordulni, ezért meg is állt és körülnézett. A sofőr viszont nem vette észre az autó mögül, az út bal oldalán érkező rollerest aki el akart menni az autó mellett, így elé fordult. A két jármű a felezővonal körül ütközött, a rolleres elesett és megsérült, őt a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A 17 éves rolleres semmiféle védőfelszerelést, sem sisakot nem viselt.
Augusztus végén egy kátyú miatt történt baleset Szombathelyen. Mint írtuk, egy fiatal rolleres haladt egy Kukirin G2 rollerrel Szombathelyen, a Rumi úton a belváros irányába, amikor a 86-os út várost elkerülő szakaszának közelében a roller egy mély kátyúba hajtott. A roller első kerekénél a villa illesztése a nagy ütéstől kettétört és kitört a helyéből, emiatt a rolleres elesett. Szerencsére a fiatal fiú jó minőségű bukósisakot viselt, így csak a könnyebben sérült meg, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.
Szintén szeptember elején írtunk arról, hogy egy csapat rolleres száguldott végig Szombathely Fő terén. Az esetről videófelvétel is készült, amit aztán a Szombathelyen láttam elnevezésű Facebook-csoportban meg is osztottak. A videó leírásában hangsúlyozzák: felesleges vitát nyitni, jelenlegi szabályozás szerint TILOS, amit itt látunk. Ennek kapcsán vitát nem is igen nyitottak a hozzászólók, leginkább a városvezetést és a rendőrséget tették felelőssé a látottakért, és persze a rollereseket sem kímélték.
Durva rollerbalesetet rögzített az egyik kamera
Métereket repült egy rolleres, miután egy autó elütötte a gyalogátkelőn Nyíregyházán. A felvételén látszik, hogy a fák közül nagy sebességgel ment egy rolleres, majd fékezés nélkül gurult át a gyalogos-átkelőhelyen, amikor egy autós elütötte. A videón jól kivehető, hogy a rolleres nem nézett körbe, hirtelen került az autó elé, a sofőr pedig már nem tudott megállni és elütötte.
