Halálos baleset történt: a helyszínen életét vesztette a rolleres

A rendőrség a kisalfold.hu érdeklődésére arról tájékoztatta a portált, hogy szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy Győrben a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi személygépkocsijával. Haladása során - eddig tisztázatlan körülmények között - frontálisan ütközött egy ellenkező irányban közlekedő, győri lakos által vezetett elektromos rollerrel. A baleset során a rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Mint kiderült, a győri rolleres, egy 30 év körüli férfi volt, akit a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de nem sikerült.

Halálos rollerbaleset történt Győrben (Kiemelt képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Rollerbalesetek: megdöbbentő számok az utóbbi időben

A Bethesda Gyermekkórház friss adatai sokkoló képet festenek az elektromos rollerezés veszélyeiről. Az elmúlt hónapokban rengeteg gyermek került kórházba rollerbalesetek miatt. A számok önmagukért beszélnek: a Bethesda Gyermekkórházban hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos roller használata közben elszenvedett sérülések miatt. Egy-egy ügyelet alatt akár öt-hat fiatal is érkezett komoly sérülésekkel, amelyeket rollerbalesetben szerzett. Az esetek közel ötöde fejsérülés, 11 gyermek állapota pedig súlyos vagy életveszélyes volt. És ez csak egyetlen kórház statisztikája, amely kizárólag a kórházi ellátásra szoruló gyermekeket tartalmazza.