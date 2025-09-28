A Fő téri rolleresek mellett az aluljáróban bringázó fiatalok is borzolták a kedélyeket Szombathelyen

A nyár végén rendszeres jelenség volt Szombathely Fő terén a rolleres fiatalok csoportja. A téren keresztülszáguldó kamaszok nagy feltűnést keltettek, az esetről videófelvétel is készült, amit aztán a Szombathelyen láttam elnevezésű Facebook-csoportban meg is osztottak.

Rolleresek előtt kerékpárosok miatt volt feszült a hangulat Szombathelyen.

Forrás: VN/archív

A Vas Népe 1985. szeptember 13-i számában jelent meg egy érdekes írás, mint kiderült, 40 éve a gyalogos aluljáróban bringázó fiatalok miatt volt feszült a közhangulat Szombathelyen. A korabeli tudósítás szerint, az aluljáró előnyeit a gyerkek és a kamaszok is felfedezték, "kerékpáros gyakorlótérként" használják a tágas, védett helyet. Nagy lendülettel gurulnak le a gyerek- és a rokkantkocsik számára használatos vaslemezeken, hogy aztán a gyalogosok testi épségét veszélyeztetve feltekerjenek a szűk aszfaltozott utacskákon, amelyek valószínűleg a munkagépek számára létesültek. Verseny- és kempingkerékpárok nyergében hősködők szlalomoznak az oszlopok között. Mintha bójáknak néznék a tartóoszlopokat! Mutatványaik közben mit sem törődnek a járókelők bosszúságával, az apró gyermekeiket irányítgató anyukák félelmével. Jó a terep, még esőben is használható, kell-e ennél több a szabadidejüket ily módon eltöltő fiataloknak? (Szerencsére segédmotorral még nem merészkedett le senki.) Egészséges, erőt, ügyességet fejlesztő közlekedési mód a kerékpározás. A szabályokat betartó gyakorlása nem csak hasznos, de kívánatos is, főként a gyerekek számára. Azonban mint mindennek, ennek is megvan a megfelelő helye és módja. A kerékpározás gyakorlására rendelkezésre állnak az arra kijelölt utak, s ott van a közlekedési park is - olvasható a korabeli újságban.